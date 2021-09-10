ЦБ повысил ключевую ставку до 6,75% 6,75 процента

Автор: Гузель Галимова
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Банк России пятый раз подряд повысил ключевую ставку, в этот раз лишь на 0,25 процентного пункта — до 6,75% годовых.

Таким образом, показатель достиг максимума с сентября-октября 2019 года.

Мера призвана снизить темпы инфляции и укрепить курс национальной валюты. Также она может привести к росту процентов по кредитам и депозитным вкладам.

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10.09.2021 104
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