ЦБ повысил ключевую ставку до 6,75% 6,75 процента

Банк России пятый раз подряд повысил ключевую ставку, в этот раз лишь на 0,25 процентного пункта — до 6,75% годовых.

Таким образом, показатель достиг максимума с сентября-октября 2019 года.

Мера призвана снизить темпы инфляции и укрепить курс национальной валюты. Также она может привести к росту процентов по кредитам и депозитным вкладам.