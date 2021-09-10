Из-за разводки Ладожского моста ограничат движение по трассе «Кола»

Автор: Гузель Галимова
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Движение по трассе “Кола” будет полностью перекрыто 13 сентября на 45 минут.

Как сообщает ФКУ “Упрдор Северо-Запад”, 13 сентября с 15:00 до 15:45 будет разведен Ладожский мост на трассе Р-21 “Кола” в Кировском районе Ленобласти. Это связано с проходом по реке барже-буксирного состава.

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