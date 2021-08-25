Подросток сорвался со строительных лесов храма в Лужском районе

13-летний прихожанин пролетел около двух метров, упав со строительной конструкции церкви в деревне Торошковичи. С ушибами его увезли в больницу.

Об этом поделился портал 47news вечером, 25 августа. Инцидент произошел около 10 часов утра. Предварительно известно, что 13-летний подросток свалился со строительных лесов в храме Воскресения Христова, где сейчас проводится ремонт.

Настоятель храма рассказал, что мальчик является частым гостем у них в храме и оказывает разную помощь. Вероятно, и в этот раз прихожанин решил не остаться в стороне и помочь, однако поскользнулся и сорвался вниз.

«С ушибом руки и уха его увезли в больницу, сделали обследование, на сутки оставили в лечиться, состояние врачи оценивают как удовлетворительное. Самого мальчика мы знаем, он часто приходит, по возможности помогает. Чувствует себя как дома и повторяет за взрослыми», — рассказал священник.