Под Волховом рядом с домом нашли старый боевой снаряд

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Ржавый боеприпас обнаружено за триста метров от деревенского дома в Волховском районе. Об опасной находке уже проинформировали военных саперов.

Об этом сообщает портал 47news. Информация о ржавом снаряде времен войны в жилой зоне поступила экстренным службам вечером, 10 сентября. Боеприпас обнаружили в 300 метрах от жилого дома.

У опасной находки выставлено ограждение. Информация о снаряде передана в районный военкомат, пояснили в местной администрации. До приезда саперов безопасность обеспечивает наряд полиции.

Вам будет интересно
Под Волховом рядом с домом нашли старый боевой снаряд снаряд, саперы, Ленобласть, ВОВ
Грибники в Ленобласти вместо грибов нашли крупную авиационную бомбу
В Выборгском районе местные жители отправились по грибы в лес, однако вместо этого обнаружили авиабомбу времён войны. Об опасной находке рассказали...
25.08.2021 514
Автор