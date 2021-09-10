Под Волховом рядом с домом нашли старый боевой снаряд

Ржавый боеприпас обнаружено за триста метров от деревенского дома в Волховском районе. Об опасной находке уже проинформировали военных саперов.

Об этом сообщает портал 47news. Информация о ржавом снаряде времен войны в жилой зоне поступила экстренным службам вечером, 10 сентября. Боеприпас обнаружили в 300 метрах от жилого дома.

У опасной находки выставлено ограждение. Информация о снаряде передана в районный военкомат, пояснили в местной администрации. До приезда саперов безопасность обеспечивает наряд полиции.