За сутки спасатели Ленобласти три раза выезжали на поиски заблудившихся в лесу

За минувшие сутки, 10 сентября, в лесах Ленобласти заблудились пять женщин и десятилетняя девочка, всех нашли спасатели.
Так, в лесном массиве около поселка Синявино Кировского района заблудились две женщины и десятилетняя девочка, около поселка Дубровка Всеволожского района и в районе озера Ястребиное в Приозерском районе – еще три женщины. Всех вывели из леса и передали родственникам, сообщили в паблике «Аварийно-спасательная служба Ленобласти«.
Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти.
Ранее мы рассказывали, что в сентябре в “Лиза Алерт” поступило 487 сообщений о пропавших, из них больше половины – заблудившихся в лесу.