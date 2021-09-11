За сутки спасатели Ленобласти три раза выезжали на поиски заблудившихся в лесу

За минувшие сутки, 10 сентября, в лесах Ленобласти заблудились пять женщин и десятилетняя девочка, всех нашли спасатели.

Так, в лесном массиве около поселка Синявино Кировского района заблудились две женщины и десятилетняя девочка, около поселка Дубровка Всеволожского района и в районе озера Ястребиное в Приозерском районе – еще три женщины. Всех вывели из леса и передали родственникам, сообщили в паблике «Аварийно-спасательная служба Ленобласти«.

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти.

Ранее мы рассказывали, что в сентябре в “Лиза Алерт” поступило 487 сообщений о пропавших, из них больше половины – заблудившихся в лесу.