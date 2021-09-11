Фото: под Виллози воссоздали события танкового боя Зиновия Колобанова

На поле у деревни Виллози Ломоносовского района впервые реконструировали легендарный танковый бой Зиновия Колобанова.
Реконструкторы все постарались сделать, как 80 лет назад: оружие, танки, обмундирование солдат. Для сражения по чертежам даже восстановили танк КВ-1, которым командовал Зиновий Колобанов.
«Для ленинградцев, для гатчинцев бой танкистов Зиновия Колобанова — одно из знаковых действий в начале Ленинградской битвы, когда казалось, что идёт непобедимая армада и один танк расстрелял целую колонну фашистской техники. Это, действительно, подвиг, который остался в истории, в поколениях», — отметил глава региона.
Фото: online47
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