Глава Роспотребнадзора: отменять масочный режим пока не планируется

Роспотребнадзор пока не видит оснований для отмены масочного режима даже на фоне хороших темпов вакцинации, заявила глава ведомства Анна Попова.

Она отметила, что возвращение к жизни, «которая была в доковидную эпоху», возможно только тогда, когда люди перестанут заражаться коронавирусом.

«Главный инструмент <…> у нас есть — это вакцина, надо ее использовать, и тогда этот момент будет недалеко», — сказала чиновница.

Ранее в Роспотребнадзоре спрогнозировали рост заболеваемости коронавирусом этой осенью. В ведомстве считают, что это вполне закономерный сценарий — таковы принципы распространения эпидемических заболеваний в осенний период.