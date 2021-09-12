Неизвестный сжег дровник пенсионеров в Тосненском районе

По информации ivbg.ru, 11 сентября поздним вечером в полицию Тосненского района обратился 84-летний житель Санкт-Петербурга. Он пожаловался на неизвестного, который сжег его сарай с дровами.

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По словам пожилого мужчины, он с супругой находился в дачном доме садоводства «Фазенда» в Тосненском районе. Около 12:00 они услышали стук. Женщина вышла из дома и увидела, что горит их дровник.

От горящего строения убегал молодой мужчина в черной одежде и с каким-то предметом в руках. Ущерб пенсионеров составил 40 тысяч рублей.