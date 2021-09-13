На семи федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 13 сентября

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 13 сентября при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленинградской области.
Р-21 «Кола»:
- км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 69-74 ограничение скорости движения в направлении г. Санкт-Петербурга с 08:00 до 19:00, промазка швов и трещин дорожного покрытия битумной мастикой;
- км 41,75 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт обочины.
М-10 «Россия»:
- км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 658 ТрР ограничение скорости движения в направлении г. Санкт-Петербурга с 08:00 до 19:00, промазка швов и трещин дорожного покрытия битумной мастикой.
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А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-181 «Скандинавия»:
- км 125-126, км 141-143 ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00, ямочный ремонт;
- км 124-126 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация размывов;
- км 63 ТрР ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;
- км 203-208 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.
А-181 «Магистральная»:
- км 119-120 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ямочный ремонт.
А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:
- км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-121 «Сортавала»:
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт СБО;
- км 0-78, ТрР км 40, 51, 56, 63, 70, 72 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочинах и в полосе отвода механизированным способом;
- км 0-55 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;
- км 100-146 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.