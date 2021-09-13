На семи федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 13 сентября

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 13 сентября при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленинградской области.

Р-21 «Кола»:

км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 69-74 ограничение скорости движения в направлении г. Санкт-Петербурга с 08:00 до 19:00, промазка швов и трещин дорожного покрытия битумной мастикой;

км 41,75 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт обочины.

М-10 «Россия»:

км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 658 ТрР ограничение скорости движения в направлении г. Санкт-Петербурга с 08:00 до 19:00, промазка швов и трещин дорожного покрытия битумной мастикой.

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А-114 «Вологда – Тихвин»:

км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия»:

км 125-126, км 141-143 ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00, ямочный ремонт;

км 124-126 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация размывов;

км 63 ТрР ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;

км 203-208 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.

А-181 «Магистральная»:

км 119-120 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ямочный ремонт.

А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:

км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-121 «Сортавала»: