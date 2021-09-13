В петербургском автобусе объявился онанист — видео

Мужчина подсаживался к девушкам и делал свои грязные делишки.
По информации телеграм-канала Пингвин, мужчина в 93 автобусе подъезжая к станции метро Гражданский подсаживался к девушкам и мастурбировал.
Как сообщил автор поста, мужчина издевался над женщинами до конечной остановки.
Остается надеяться, что мужчиной заинтересуются соответствующие органы.
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02.09.2021 543