В петербургском автобусе объявился онанист — видео

Мужчина подсаживался к девушкам и делал свои грязные делишки.

По информации телеграм-канала Пингвин, мужчина в 93 автобусе подъезжая к станции метро Гражданский подсаживался к девушкам и мастурбировал.

Как сообщил автор поста, мужчина издевался над женщинами до конечной остановки.

Остается надеяться, что мужчиной заинтересуются соответствующие органы.