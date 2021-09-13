Восьмилетний мальчик-инвалид впал в кому после падения с седьмого этажа в Сертолово

Ребенок попал в реанимацию после падения с большой высоты во Всеволожском районе Ленобласти.

По предварительным данным, восьмилетний мальчик-инвалид выпал из окна квартиры на 7 этаже дома по улице Молодцова в Сертолово. Ребенка госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Врачи диагностировали переломы, травмы головы и повреждения внутренних органов. Мальчик впал в кому.

По факту случившегося проводится проверка.