Восьмилетний мальчик-инвалид впал в кому после падения с седьмого этажа в Сертолово

Ребенок попал в реанимацию после падения с большой высоты во Всеволожском районе Ленобласти.
По предварительным данным, восьмилетний мальчик-инвалид выпал из окна квартиры на 7 этаже дома по улице Молодцова в Сертолово. Ребенка госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Врачи диагностировали переломы, травмы головы и повреждения внутренних органов. Мальчик впал в кому.
По факту случившегося проводится проверка.
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