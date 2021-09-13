Жителей Подпорожья приглашают на субботник в городском парке

В Подпорожье устроят массовый субботник во Всемирный день чистоты.
Уборка пройдет в городском парке за бассейном 18 сентября. Администрация Подпорожского района приглашает жителей присоединиться к экологической акции.
Организаторы рекомендуют выбрать максимально комфортную одежду и обувь, а также просят взять с собой перчатки.
Неравнодушных жителей ждут в 10.00 возле бассейна по адресу Ленина, 32.
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12.09.2021 130