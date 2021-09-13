В Гатчине продавщица магазина ударила ребенка-инвалида за нажатую на кассе кнопку

В одном из гатчинских магазинов сотрудница магазина позволила себе ударить по лицу ребенка. Поводом к рукоприкладству стала нажатая мальчиком кнопка на соседней кассе торговой точки.

Об инциденте, произошедшем в магазине около Варшавского вокзала, стало известно в понедельник, 13 сентября. В группе Моя Гатчина мама пострадавшего мальчика опубликовала эмоциональное письмо с жалобой на кассира магазина.

По ее словам, с ребенком она зашла в магазин за мороженым. Стоя в очереди, 7-летний ребенок-инвалид начал капризничать, плакать и садиться на пол, вызывая недовольство не только у стоящих у кассы покупателей, но и, судя по тому, что произошло дальше, сотрудников магазина.

После оплаты злополучного мороженого, мальчик нажал на кнопку соседней кассы, что привело сотрудницу магазина в бешенство. Девушка ударила мальчика по лицу, приправив свой поступок словом «ненормальный». Позже продавщица аргументировала свои действия тем, что нажатая ребенком кнопка открывала кассу, где находились деньги.

Как сообщила мать пострадавшего, руководство магазина уже принесло ей свои извинения. Однако не уточнило работает ли «продавец-воспитатель» в данном магазине после этого инцидента. В комментариях к публикации пользователи советуют обратиться в полицию.