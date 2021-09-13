МЧС предупредило горожан о шквалистом ветре во вторник, 14 сентября.
Как передает портал Online47 со ссылкой на МЧС по Петербургу, ожидается северо-западный, западный ветер, местами до 20 метров в секунду. Спасатели посоветовали водителям снизить скорость и избегать резких маневров. Пешеходов просят обходить шаткие и ветхие конструкции и постройки.
В случае происшествий, горожан просят обращаться нат елефон доверия: 8(812) 299-99-99.
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