МЧС предупредило горожан о шквалистом ветре во вторник, 14 сентября.

Как передает портал Online47 со ссылкой на МЧС по Петербургу, ожидается северо-западный, западный ветер, местами до 20 метров в секунду. Спасатели посоветовали водителям снизить скорость и избегать резких маневров. Пешеходов просят обходить шаткие и ветхие конструкции и постройки.

В случае происшествий, горожан просят обращаться нат елефон доверия: 8(812) 299-99-99.