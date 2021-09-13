Несколько районов Выборга остались без воды

Жители Выборга в социальных сетях жалуются на отсутствие воды в квартирах. Леноблводоканал сообщает, что на месте аварии уже работают специалисты. Также для выборжан организуют доставку воды в цистернах.

Об этом сообщается в группе Леноблводоканала вечером, 13 сентября. С 21:30 в связи с проведением аварийных работ на насосной станции 1-го подъема приостановлено водоснабжение города Выборга. Отключение затронуло микрорайоны Центральный, Промышленный, Петровский, Кировские дачи и Кировский.

В настоящее время специалисты ведут ремонтные работы для скорейшего восстановления водоснабжения.

На время отключения для жителей осуществляется подвоз воды по следующим адресам:

— 22:00 до 05:30 д.2 по ул. Октябрьская;

— 22:00 до 05:30 д.26 ул. Ленинградское шоссе;

— 00:01 до 02:00 пересечение ул. Крепостная-ул. Новая застава;

— 00:01 до 02:00 д.15 по ул.Вокзальной («Треугольный сквер»);

— 00:01 до 02:00 Красная площадь;

— 00:01 до 02:00 д.33 по ул. Ленинградское шоссе;

— 02:00 до 05:30 Рыночная площадь;

— 02:00 до 05:30 д.38 пр-т Ленина;

— 02:00 до 05:30 д.6-д.9 Московский проспект;

— 02:00 до 05:30 д.18 по ул. Южный Вал.