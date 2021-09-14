В Ленобласти выявили 185 новых зараженных коронавирусом — данные на 14 сентября

В Ленобласти за последние сутки выявили 185 новых случаев COVID-19. Всего в регионе официально коронавирусная инфекция обнаружена у 65 705 человек, выздоровели — 50 571.
- Бокситогорский район: Бокситогорск (+2), Пикалёво (+2), Заборье (+1), Сёгла (+1), Совхозный (+1).
- Волосовский район: Волосово (+4), Кикерино (+1), Торосово (+1), Домашковицы (+1), Чирковицы (+1).
- Волховский район: Колчаново (+1), Бережки (+1).
- Всеволожский район: Мурино (+1), Всеволожск (+19), Кудрово (+17), Янино-1 (+8), пос. Щеглово (+1), Сертолово (+1), пгт. им. Морозова (+2), пгт. им. Свердлова (+1), Хапо-Ое (+1), Алюмино (+1), Оранжерейка (+1), коттедж. пос. «Петровские сады» (+1).
- Выборгский район: Выборг (+6), Глебычево (+1), Приморск (+2), Красносельское (+1), Лебедевка (+1).
- Гатчинский район: Гатчина (+8), Рождествено (+1), Вырица (+1), Вырица (+2), Коммунар (+4), Новый Свет (+1), Романовка (+1), Сусанино (+1), Выра (+1), Дружноселье (+3).
- Кингисеппский район: Кингисепп (+6), Большая Пустомержа (+1), Фалилеево (+1), Ивангород (+2).
- Киришский район: Кириши (+10), п. Пчевжа (+1), Тихорицы (+1).
- Кировский район: Кировск (+3), Михайловский (+1).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+3), Янега (+1), Доможирово (+1).
- Ломоносовский район: Горбунки (+2), Виллози (+1), Малые Горки (+1), Сойкино (+1).
- Лужский район: Луга (+1), Калгановка (+2), Ретюнь (+1), Пехенец (+1).
- Подпорожский район: Подпорожье (+4).
- Приозерский район: Приозерск (+1), Соловьевка (+1).
- Сланцевский район: Сланцы (+3), Овсище (+1), Выскатка (+1).
- Тихвинский район: Тихвин (+15), Бор (+1), Березовик (+1), Ганьково (+1), Мехбаза (+1).
- Тосненский район: Тосно (+3), Нурма (+1), Тельмана (+1), Ульяновка (+2), Сельцо (+1), Рябово (+1), Бабино (+1), Сустье-Конец (+1).
Напомним, что в Ленобласти изменились коронавирусные ограничения. В частности, отменено требование о вакцинации 80% сотрудников в некоторых отраслях.