В Ленобласти выявили 185 новых зараженных коронавирусом — данные на 14 сентября

В Ленобласти за последние сутки выявили 185 новых случаев COVID-19. Всего в регионе официально коронавирусная инфекция обнаружена у 65 705 человек, выздоровели — 50 571.

Бокситогорский район: Бокситогорск (+2), Пикалёво (+2), Заборье (+1), Сёгла (+1), Совхозный (+1) .

Волосовский район: Волосово (+4), Кикерино (+1), Торосово (+1), Домашковицы (+1), Чирковицы (+1).

Волховский район: Колчаново (+1), Бережки (+1) .

Всеволожский район: Мурино (+1), Всеволожск (+19), Кудрово (+17), Янино-1 (+8), пос. Щеглово (+1), Сертолово (+1), пгт. им. Морозова (+2), пгт. им. Свердлова (+1), Хапо-Ое (+1), Алюмино (+1), Оранжерейка (+1), коттедж. пос. «Петровские сады» (+1) .

Выборгский район: Выборг (+6), Глебычево (+1), Приморск (+2), Красносельское (+1), Лебедевка (+1) .

Гатчинский район: Гатчина (+8), Рождествено (+1), Вырица (+1), Вырица (+2), Коммунар (+4), Новый Свет (+1), Романовка (+1), Сусанино (+1), Выра (+1), Дружноселье (+3) .

Кингисеппский район: Кингисепп (+6), Большая Пустомержа (+1), Фалилеево (+1), Ивангород (+2) .

Киришский район: Кириши (+10), п. Пчевжа (+1), Тихорицы (+1) .

Кировский район: Кировск (+3), Михайловский (+1).

Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+3), Янега (+1), Доможирово (+1) .

Ломоносовский район: Горбунки (+2), Виллози (+1), Малые Горки (+1), Сойкино (+1).

Лужский район: Луга (+1), Калгановка (+2), Ретюнь (+1), Пехенец (+1) .

Подпорожский район: Подпорожье (+4) .

Приозерский район: Приозерск (+1), Соловьевка (+1).

Сланцевский район: Сланцы (+3), Овсище (+1), Выскатка (+1).

Тихвинский район: Тихвин (+15), Бор (+1), Березовик (+1), Ганьково (+1), Мехбаза (+1) .

Тосненский район: Тосно (+3), Нурма (+1), Тельмана (+1), Ульяновка (+2), Сельцо (+1), Рябово (+1), Бабино (+1), Сустье-Конец (+1) .

Напомним, что в Ленобласти изменились коронавирусные ограничения. В частности, отменено требование о вакцинации 80% сотрудников в некоторых отраслях.