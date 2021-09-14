В Великобритании к женщине по имени Кейли пришла домой сотрудница службы по защите детей. Туда сообщили, что она жестоко относитесь к своему сыну Джорджу и морит его голодом.

В службу обратились соседи, которые слышали, как женщина громко говорила: «Тебе больше нельзя есть, я тебя уже кормила, достаточно!»

Кейли предложила гостье познакомиться с Джорджем, чтобы убедиться, что с ним все в порядке, поднялась на второй этаж и спустилась с упитанным рыжим котом на руках. Когда ситуация разрешилась, британка поделилась своей историей в соцсетях и обратилась к соседке по имени Карен.

«Для Карен, которая везде сует свой нос. Джордж – на самом деле кот, очень прожорливый кот! Я его кормлю трижды в день всем, чем нужно, и пресекаю воровство и перекусы. Так что, если я говорю своему коту «отвали!», занимайся, пожалуйста, своими делами», – рассказала Кейли