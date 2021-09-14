Ученые нашли связь между болезнями желудка и течением COVID-19

Кислая среда в ЖКТ увеличивает активность ковида.

Бразильские ученые определили влияние заболеваний ЖКТ на течение коронавируса. Это объясняется тем, что при уменьшении значений рН увеличивается экспрессия используемого коронавирусом рецептора ACE2. Это провоцирует ускорение процесса попадания вируса в клетки.

К осложнению течения ковида может привести пищевод Баррета и гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ). Коронавирус может распространяться в тканях пищевода, желудка, кишки.

Риск тяжелого течения COVID-19 повышают препараты, которые используются для лечения ГЭРБ. Итоги проведенных в Бразилии исследований позволяют включить заболевания, связанные с высокой кислотностью, в перечень болезней, осложняющих течение ковида.