Финляндия начнет выдавать россиянам визы без гарантий въезда в страну

Финляндия с 1 октября начнет принимать заявления на выдачу шенгенских виз в России обладателям мультивиз с истекшим сроком действия, а также гражданам, отправляющимся в деловую поездку.

При этом даже выданная виза не будет гарантировать право на въезд в страну из-за COVID-ограничений, сообщается на сайте МИД страны.

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Заявления будут принимать по предварительной записи, указывают в ведомстве. Каждый заявитель подпишет отдельный документ, в котором обязуется самостоятельно проверить, соответствует ли он условиям въезда в Финляндию. В этом документе также говорится, что выданная виза не дает гарантий разрешения на въезд в страну.

Добавляется, что во время пандемии истек срок действия более полумиллиона шенгенских виз, которые власти страны выдали россиянам.