Виновных в прорыве трубы до сих пор не могут определить. При этом воду из помещений до сих пор не выкачали — жильцы опасаются за электрику и фундамент здания.

В Санкт-Петербурге минувшей ночью произошла коммунальная авария. В многоэтажном доме Красногвардейского района случился прорыв трубы, который полностью затопил подземный паркинг. Не все автовладельцы успели забрать свое имущество — около 20 машин оказалось в мутной жиже. Информация о происшествии поступила с сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте».

Паркинг ушел под воду всего за 2 часа. Жильцы узнали о затоплении по шуму льющейся воды, который доносился из парадных, а из кранов начала течь ржавая жидкостью. Жители всполошились и начали оповещать соседей, пытавшись спасти свои и чужие автомобили. О происшествии известили управляющую компанию и службу 004.

В итоге хлынувшую воду остановили спустя час: на месте появились сотрудники МСЧ. К тому моменту уровень воды достиг человеческого роста. А оставшиеся авто скрылись полностью в мутной воде.

Виновных в прорыве трубы до сих пор не могут определить, сообщает издание «Мегаполис«. При этом воду из помещений до сих пор не выкачали — жильцы опасаются за электрику и фундамент здания.

Видео: известия. Фото: издание "Мегаполис".