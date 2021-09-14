В Петербурге новорождённый ребенок умер после оставленной в его лёгком иголки

Врачебная ошибка врачей из Детской больницы №5 им. Филатова в Петербурге стоила жизни младенца. Из-за оставленной медицинской иглы в теле новорожденного после операции, у него начались осложнения, приведшие к трагедии.

Об этом сообщает телеграмм-канал Mash на мойке. Ребёнок родился в многодетной благополучной семье — у родителей ВИЧ-положительный статус, но это не влияло на их жизнь.

В начале сентября этого года совсем еще малыша положили в больницу с гнойным воспалением. Порядка недели он находился в стационаре, где вместе с лечением медикаментами ему провели операцию. Через сутки после выписки из больницы младенец скончался на руках у отца в квартире на Белградской. Позже выяснилось, что оставленная внутри часть иголки повредила ему лёгкое.

Врачи детской больницы сейчас находятся под подозрением. Заведено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Позже Mash на мойке также опубликовал на своем канале видео, на котором мама умершего ребенка рассказала подробности страшной трагедии.