ФК «Ленинградец» одержал победу в футбольном матче с петербургской «Звездой»

Триумф ленинградской команды обеспечил ей второе место в чемпионате ФНЛ-2.

Об этом сообщает 47news со ссылкой на пресс-службу «Ленинградца». Матч состоялся на стадионе «Рощино Арена» во вторник, 14 сентября. Открыл счет полузащитник Егор Корцов на 41-й минуте игры, второй гол в ворота соперника отправил Роман Воробьев на 61-й минуте второго матча.

Матч завершился со счетом 2:0. Победа над «Звездой» подняла «Ленинградец» с четвертой на вторую позицию в группе турнирной таблицы ФНЛ-2. Теперь футбольная команда уступает только ФК «Тверь».