Всеволожскому району могут выделить 8,5 млрд рублей на развитие дорожной инфраструктуры

Однако средства будут заемными. В случае одобрения заявки, из федерального бюджета Ленинградской области будут выделены 8,5 млрд рублей.

Губернатор 47-го региона Александр Дрозденко сообщил, что 14 сентября были поданы заявки на получение регионом соответствующих инфраструктурных кредитов. При этом ставка будет на уровне 3% годовых.

Если кредит будет получен, средства направят на развязку у «Мега Дыбенко» в Кудрово, на 3-й и 4-й этапы реконструкции Колтушского шоссе, а также на строительство транспортного обхода Мурино в створе Пискаревского проспекта.