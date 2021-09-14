Всеволожскому району могут выделить 8,5 млрд рублей на развитие дорожной инфраструктуры

Однако средства будут заемными. В случае одобрения заявки, из федерального бюджета Ленинградской области будут выделены 8,5 млрд рублей.
Губернатор 47-го региона Александр Дрозденко сообщил, что 14 сентября были поданы заявки на получение регионом соответствующих инфраструктурных кредитов. При этом ставка будет на уровне 3% годовых.
Если кредит будет получен, средства направят на развязку у «Мега Дыбенко» в Кудрово, на 3-й и 4-й этапы реконструкции Колтушского шоссе, а также на строительство транспортного обхода Мурино в створе Пискаревского проспекта.
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