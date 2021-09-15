ПФР рассказал о возможности россиян претендовать на более высокую пенсию умершего супруга

Вдовец или вдова могут претендовать на пенсию умершего супруга, если она была выше их собственной.

В Пенсионном фонде пояснили информацию, содержащуюся на официальном сайте фонда — о получении пенсии умершего супруга.

Как пояснили в фонде, претендовать на пенсию умершего супруга вдовец или вдова могут в случае, если ее размер был выше, чем их пенсия. Для этого необходимо подтвердить факт нахождения на иждивении у супруга.

При этом в ПФР обращают внимание на то, что такой переход не всегда может быть выгоден, так как фиксированная выплата в этом случае будет на 50% меньше, чем к собственной пенсии. Кроме того, такой переход отменяет специальные доплаты — например, за северный или сельский трудовой стаж.

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