Поезд на Выборг насмерть сбил пенсионерку, игнорировавшую закрытый переезд

По информации ivbg.ru, транспортные полицейские проводят проверку по факту смерти 73-летней женщины на перегоне Рощино – Каннельярви.

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В транспортную полицию 14 сентября в 10:30 сообщили, что электропоезд сообщением Санкт-Петербург – Выборг наехал на человека. Пострадавшая переходила пути при закрытом переезде.

Машинист использовал экстренное торможение и сигналы повышенной громкости, однако наезда избежать не удалось. Пострадавшая умерла на месте происшествия.