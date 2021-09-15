На «Госуслугах» обнаружили переход на сайты мошенников

Эксперт инжинирингового центра SafeNet Игорь Бедеров обнаружил уязвимость на портале «Госуслуг», сообщает РИА «Новости».

По его словам, эта уязвимость относится к типу скрытого редиректа и позволяет перенаправить пользователя с сайта на любой другой ресурс, включая мошеннический.

— Пользователь попадает на страницу ввода «капчи» на сайте «Госуслуги». После ее введения пользователь может быть переадресован на любой другой сетевой ресурс, в том числе содержащий вредоносное программное обеспечение, которое будет автоматически установлено на устройство «жертвы», — объяснил Бедеров.

При этом пользователь может увидеть только ссылку на госуслуги, перенаправляющая часть будет скрыта. Подобные уязвимости уже были найдены в таких соцсетях как «ВКонтакте», YouTube и Instagram.

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Для защиты своих данных эксперт советует обязательно проверять адрес ссылки перед переходом по ней, также следует защитить свое устройство антивирусным ПО.