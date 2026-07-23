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Цены на топливо в России вновь поднялись

Согласно данным Росстата, с 14 по 20 июля цены на дизельное топливо и бензин в среднем по России выросли на 1,9% и 1,7% соответственно. В Москве стоимость увеличилась на 0,4%, в Петербурге — на 0,2%, а в Забайкальском крае - на 1%.

Цены на топливо в России вновь поднялись - С 14 по 20 июля цены на дизельное топливо и бензин в среднем по России выросли на 1,9% и 1,7% соотве
Фото: freepik.

В среднем по России, литр АИ-92 стоит 73,6 рубля, АИ-95 — 79,5 рубля, АИ-98 и выше — 100,3 рубля, а дизель — 93,5 рубля. В Северо-Западном федеральном округе: АИ-92 — 68,5 рубля, АИ-95 — 73,9 рубля, АИ-98 и выше — 99,3 рубля, дизель — 86 рублей. В Петербурге: АИ-92 — 68,5 рубля, АИ-95 — 71,1 рубля, АИ-98 и выше — 99,5 рубля, дизель — 80,8 рубля. В Ленинградской области: АИ-92 — 69,4 рубля, АИ-95 — 76,3 рубля, АИ-98 и выше — 99,2 рубля, дизель — 83,6 рубля.

Самые высокие цены зафиксированы в Крыму и Севастополе, где начался топливный дефицит. В Крыму, литр АИ-92 стоит 190,8 рубля, АИ-95 — 236 рублей, АИ-98 и выше — 341,3 рубля, а дизель — 220,5 рубля. В Севастополе: АИ-92 — 193,2 рубля, АИ-95 — 220,8 рубля, АИ-98 и выше — 286,9 рубля, дизель — 213,6 рубля.

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бензин дизель топливо Россия Росстат Ленобласть Петербург
Новости Происшествия

В квартиру в Бокситогорском районе приехали на запах газа. А нашли умершего

Тело 73-летнего мужчины обнаружили 22 июля около 21:30 в квартире дома на Спрямленном шоссе в Пикалево Бокситогорского района Ленинградской области.

Соседи пожаловались на запах газа и сообщили, что хозяина квартиры не видели около пяти дней. Полицейские обратились за помощью к экстренным службам. После вскрытия двери внутри обнаружили тело пенсионера.

Соседи рассказали, что в последнее время он страдал от множества заболеваний. Следов насилия на теле не обнаружено. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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