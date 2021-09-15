Опрос показал, кто чаще сталкивается с дискриминацией при поиске работы в России

Как сообщают «РИА Новости» со ссылкой на исследовательский центр сервиса Зарплата.ру, женщины чаще мужчин сталкиваются с дискриминацией при поиске работы. С различными ограничениями в процессе трудоустройства сталкивались более 10% россиян.

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Согласно онлайн-опросу среди клиентов сервиса в возрасте 18-55 лет, 12% россиян сталкивались с дискриминацией со стороны работодателей. При этом женщины чаще мужчин – 61% против 39%. Среди основных причин отказа респонденты указали возраст (49%), внешность (лишний вес или «неевропейский типаж» — 16%), национальность (7%).

Чаще всего с дискриминацией по возрастному признаку сталкивались соискатели в возрасте 35-55 лет – в 37% случаев. Требования ко внешности чаще других выдвигают в сфере услуг, гостеприимства, культуры и искусства.