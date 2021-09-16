В числе предложенных и уже реализуемых при непосредственном участии «Единой России» мер – поддержка семей с детьми, людей старшего возраста, укрепление социальных гарантий военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов.
В ходе совещания с Правительством и представителями партии глава государства также отметил, что в новом составе Госдумы нужно сохранить ядро, на которое можно будет опираться при принятии решений по социальным вопросам.
Губернатор Ленобласти отметил, что сегодня в регионе наблюдается высокий уровень доверия граждан к партии власти. И он считает, что это результат кропотливой работы команды 47.
Он также добавил, что команда 47 региона находится постоянно в прямом диалоге с населением. Кандидаты участвовали в обсуждении проблем всех сфер жизнедеятельности людей.