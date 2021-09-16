В числе предложенных и уже реализуемых при непосредственном участии «Единой России» мер – поддержка семей с детьми, людей старшего возраста, укрепление социальных гарантий военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов.

В ходе совещания с Правительством и представителями партии глава государства также отметил, что в новом составе Госдумы нужно сохранить ядро, на которое можно будет опираться при принятии решений по социальным вопросам.

Губернатор Ленобласти отметил, что сегодня в регионе наблюдается высокий уровень доверия граждан к партии власти. И он считает, что это результат кропотливой работы команды 47.

«Хочу отметить Народную программу, в формировании которой участвовали сами жители, мы получили более 100 тыс. предложений от них. Благодаря этому программа получилась именно народной, мы отталкивались исключительно от нужд нашего населения и каждый был услышан», — отметил Дрозденко.

Он также добавил, что команда 47 региона находится постоянно в прямом диалоге с населением. Кандидаты участвовали в обсуждении проблем всех сфер жизнедеятельности людей.