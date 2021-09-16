В Турции начали закрываться отели из-за роста числа заболеваний в стране

С наступлением холодов в России многие граждане отправляются отдыхать в теплые страны. Однако многие государства пренебрегают правилами безопасности, связанными с коронавирусом.

Как сообщает МК со ссылкой на мнение экспертов, в Турции наблюдается отток иностранных туристов после того, как в стране резко выросло число заболеваний.

— По пути «ковида бояться – прибыли не видать» до сих пор шла и Турция. Но теперь вынуждена закрывать многие курортные отели, не дожидаясь окончания текущего сезона: британцы и немцы не едут на попавшие в красную зону по коронавирусу турецкие курорты, даже если в этом случае теряют уплаченные за тур деньги. А за счет одних россиян в бархатный сезон уже не вылезешь, — приводится мнение специалистов.