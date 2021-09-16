Иностранец прикинулся туристом в Выборге, чтобы попасть в Финляндию

По информации ivbg.ru, 35-летний иностранец приехал в Выборг под видом туриста и попытался пересечь границу с Финляндией.

Его привлекли к административной ответственности за нарушение пограничного режима и поместили в центр временного содержания иностранных граждан. Через некоторое время его отправят на родину.

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Всего с 10 по 15 сентября 2021 года сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области выявлены около 75 человек, находившихся в приграничной зоне без разрешительных документов.