«Особый студент»: В Волховском бизнес-инкубаторе обучат особенных ребят

Обучение особенных ребят по профессии «отделочник художественных изделий» будет проходить на базе мастерской ООО «Волховская роспись».

Образовательную программу профессионального обучения разработали в Мультицентре социальной и трудовой интеграции во Всеволожске. Там же будет проводится отбор студентов старше 16 лет. Отметим, что дуальная форма обучения ― то есть на площадке работодателя ― гарантирует последующее трудоустройство.

«Проект позволяет людям, которые имеют веские основания к стационарному проживанию в психоневрологическом интернате, заниматься общественно-значимой полезной деятельностью, развиваться и при этом не отрываться от своих основных условий жизни. Когда человек не может шагнуть в сторону образования, образование может шагнуть в сторону человека», ― рассказала директор Мультицентра Ирина Дрозденко.

Мультицентр социальной и трудовой интеграции работает во Всеволожске с 2015 года. Центр был создан по инициативе супруги главы Ленобласти Александра Дрозденко Ирины. Мультицентр — это единственное на территории всего СЗФО учреждение, занимающееся профобучением инвалидов. В июне 2018 года при нем открылся первый в стране специализированный МФЦ для людей с ОВЗ, для поездки в который можно воспользоваться услугами социального такси. Также в центре жители Ленобласти с ограниченными возможностями могут пройти обучение по различным специальностям.

Стоит отметить, что Ленобласть входит в топ регионов в РФ по образованию детей с ограниченными возможностями (ОВЗ) и вкладывает средства как в качество образования для студентов (сейчас на территории региона учится 350 студентов с ОВЗ), так и в организацию доступности образовательной среды. В 2018 году из регионального бюджета направлено 18 млн рублей на установку пандусов, кнопок вызова помощи, приобретение специального оборудования и многого другого.