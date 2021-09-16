Каждый десятый россиянин хочет ездить с личным водителем

Каршеринг «Ситидрайв» совместно с ResearchMe провел исследование и выяснил о каких автомобилях мечтают россияне. Почти 50% опрошенных признались, что мечты о конкретных автомобилях преследуют их с детства.

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Так, 27% хотят приобрести BMW, 18% мечтают об Audi, 16% грезят о Mercedes и 15% мечтают о Lamborghini. А 73% опрошенных были бы рады, если бы машина их мечты была доступна для аренды — в этом случае они бы с удовольствием брали ее в каршеринговых сервисах.

В детстве 33% опрошенных мечтали водить машину премиум-класса, а еще 14% хотели вырасти и ездить с личным водителем на представительском авто. Почти каждый опрошенный в детстве мечтал вырасти и приобрести машину из любимого фильма.