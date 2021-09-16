Житель Тихвина получил почти 10 лет тюрьмы за хранение запрещенных веществ

Хранение крупной партии психотропных веществ обернулось для мужчины строгим приговором. Следующие почти 10 лет он проведет в колонии строгого режима.

Как сообщила прокуратура Ленобласти в четверг, 16 сентября, ныне осужденный собирался наладить с сообщником сбыт наркотических веществ в Тихвине. Однако продажей запрещенных веществ злоумышленники так и не успели заняться.

Вину мужчина не признал. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы с отбытие в исправительной колонии строгого режима. На данный момент приговор в силу не вступил.