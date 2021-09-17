В Ленобласти ночью ожидаются заморозки до минус трех градусов

Автор: Гузель Галимова
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В субботу, 18 сентября, в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода.

Согласно сообщениям синоптиков, местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха ночью +1…+6°C, местами заморозки в воздухе и на почве до -1…-3°C, днем столбики термометров покажут +7…+12°C.

Ветер северо-восточный, восточный ночью слабый, днем умеренный. Атмосферное давление будет ночью слабо повышаться, днем мало меняться.

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