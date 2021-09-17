В первый день выборов во Всеволожске на избирательных участках № 206, 220, 965 не заработали все комплексы обработки избирательных бюллетеней несмотря на то, что накануне тренировка КОИБ прошла успешно.

Как сообщили в Леноблизбиркоме, в соответствии с инструкциями голосование на этих участках производится в стационарный ящик для голосования.

На избирательном участке №500 также во Всеволожске КОИБ вышел из строя накануне дня голосования при проведении тренировки. На этом участке голосование также проводится в стационарный ящик.

Напомним, что стартовавшие сегодня, 17 сентября, выборы депутатов Госдумы и Законодательного собрания Ленобласти продолжатся 18 и 19 сентября. Для избирателей открыты 1 004 избирательных участка, которые будут работать с 8.00 до 20.00.