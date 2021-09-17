Петербуржец оценил в 10 рублей древнюю икону и собирался ее отправить в США

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: Северо-Западное таможенное управление

Пулковские таможенники заинтересовались международным почтовым отправлением, где, как выяснилось позже, находилась православная икона. Петербуржец оценил посылку в 10 рублей и указал, что это «подарок».

Об этом в пятницу, 17 сентября рассказали в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления. Посылка направлялась из Санкт-Петербурга в США.

На таможенном посту рентген среагировал на содержимое посылки и не зря — внутри оказалась икона с маркировкой «Казанская». Изображение выполнено золотистой краской и облечено в металлический оклад темно-коричневого цвета, имеет признаки износа в виде потертостей, сколов и трещин.

Если «реликвию» признают культурной ценностью, то отправителя может ждать административная ответственность. Сейчас икона направлена на экспертизу.

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