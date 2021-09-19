Избирательная комиссия отреагировала сообщения об УИК-автобусе в деревне Мистолово, неточное количество УИКов на территории Приозерского района и отказ в ознакомлении с книгами избирателей члену комиссии на УИКе № 968.

Избирательная комиссия Ленинградской области прокомментировала три сообщения о возможных нарушениях в ходе завершающего дня голосования 19 сентября.

Первая жалоба от «Команды Пивоварова» касалась УИК-автобуса в деревне Мистолово. По заявлению Леноблизбирком 17 и 19 сентября голосование проходит на избирательном участке по адресу Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, дер Порошкино, дом 19а (вагон). Дополнительная форма голосования, определенная Леноблизбиркомом, проводилось в автобусе. Нарушения нет.

Вторая жалоба кандидата от «СР – За Правду!» П.Каледина касалась публикации Администрации Приозерского района, в которой Администрация указала не точное количество УИКов на территории Приозерского района — не хватает одного УИКа. По информации Леноблизбиркома, перечень избирательных участков на территории Приозерского района равен 37. Один избирательный участок, входящий в Приозерский одномандатный избирательной округ №4, располагается на территории Выборгского район, поэтому о нем нет информации. Нарушения нет.

В третьей жалобе сообщалось, что на УИКе № 968 члену комиссии с правом совещательного голоса отказали в ознакомлении с книгами избирателей (жалобы УИКом по существу не рассматриваются). Леноблизбиркома сообщил, что по сведению председателя УИК Т.А. Фокиной члену комиссии с правом совещательного голоса списки избирателей были представлены для визуального ознакомления. В УИК поступили одна жалоба и одно заявление по вышеуказанному вопросу. Жалоба и заявление будут рассмотрены в ближайшее время в установленном законом порядке.