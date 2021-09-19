По состоянию на 16 часов 19 сентября проголосовало 476 тысяч 400 избирателей.

Сегодня, 19 сентября, проходит завершающий день голосования за депутатов в Госдуму РФ и Законодательного собрания. Леноблизбирком сообщил актуальные данные об активности избирателей.

Как сообщил глава Леноблизбиркома Михаил Лебединский, по состоянию на 16 часов 19 сентября проголосовало 476 тысяч 400 избирателей, что составляет 34,22% от числа избирателей, проголосовавших 17 и 18 сентября.