В России за сутки выявили менее 20 тысяч заболевших COVID-19

Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 19 744 – до 7 294 672. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Умели от коронавируса за сутки 778 человек, всего – 198 996. Вылечились от COVID-19 за это время 11 992 россиян, с начала пандемии – 6 510 674.

Больше всего заболевших коронавирусом выявлено в Москве – 2 469. 1 137 человек заразились в Санкт-Петербурге, 1 098 – в Московской области.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в понедельник немного снизился и составил 1,08. В Москве этот показатель уменьшился до 1,27. В Подмосковье он равен 1,24.