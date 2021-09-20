Доставка новых iPhone 13 Pro задержалась до октября

В начале этой недели произошел анонс смартфонов серии iPhone 13, и компания Apple уже начала принимать предварительные заказы на устройства iPhone 13 Pro и Pro Max.
Важно заметить, что изначально срок доставки должен был составлять 7-10 дней, теперь же ситуация кардинально изменилась и аппараты могут прийти в период с 18 по 25 октября. Таким образом получается, что срок получения затягивается на месяц.
По некоторым данным, производитель Apple представил сразу четыре новых модели, и все они оснащены однокристальной рабочей платформой Apple A15 Bionic, а в качестве дисплея для аппарата предусмотрена матрица Super Retina XDR ProMotion, получившая частоту кадров 120 Гц.
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24.08.2021 287