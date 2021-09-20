Ученые выявили возможных виновников пандемии коронавируса

Группа ученых из французского Института Пастера и Лаосского национального университета выявила коронавирус, почти идентичный уханьскому варианту, у летучих мышей, обитающих в Лаосе, что может служить доказательством естественного происхождения вируса.

Группа ученых из французского Института Пастера и Лаосского национального университета, возможно, нашла доказательства естественного происхождения COVID-19, выявив вирус, подобный уханьскому, у летучих мышей, обитающих в Лаосе. Предварительная версия материала появилась на сайте журнала Nature.

Так, ученые обнаружили, что RBD-домены этих вирусов слабо отличаются от SARS-CoV-2, они связываются с человеческим белком hACE2 так же эффективно, как и штамм коронавируса, выявленный в Ухани.

Вирусы получили названия BANAL-52, BANAL-103 и BANAL-236. Ученые полагают, что из-за высокой плотности проживания летучих мышей, вирус может активно мутировать, что спровоцирует появление тысяч новых штаммов каждый день.

Один из авторов исследования, вирусолог из Института Пастера Марк Элуа, утверждает, что эти вирусы являются «предками» коронавируса SARS-CoV-2. Ученые также выразили опасения, что эти вирусы представляют для человека опасность в будущем, так как могут привести к риску прямой передачи людям.

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Тем временем противники этой гипотезы в Bloomberg отметили, что одной из причин опасности SARS-CoV-2 стал фуриновый титр, которым не обладает ни один из представленных исследователями коронавирусов. Именно расщепление фурином и лежит в основе догадок о лабораторном происхождении вируса.