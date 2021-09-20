В Гатчине открылся Международный кинофестиваль «Литература и кино — детям»

В понедельник, 20 сентября, в Гатчине открылся VIII Международный кинофестиваль «Литература и кино — детям».
В первый день юные участники вместе организаторами начнут снимать настоящий фильм, который посмотрят в последний день фестиваля. А также встретятся с детским писателем Игорем Шевчуком – одним из создателей «Смешариков».
Весь следующий день, 21 сентября, в кинотеатре «Победа» в Гатчине будут показывать детское кино. Завершится кинофестиваль чествованием победителей и салютом.
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