В Гатчине открылся Международный кинофестиваль «Литература и кино — детям»

Автор: Гузель Галимова
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В понедельник, 20 сентября, в Гатчине открылся VIII Международный кинофестиваль «Литература и кино — детям».

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Фото: администрация Ленобласть

В первый день юные участники вместе организаторами начнут снимать настоящий фильм, который посмотрят в последний день фестиваля. А также встретятся с детским писателем Игорем Шевчуком – одним из создателей «Смешариков».

Весь следующий день, 21 сентября, в кинотеатре «Победа» в Гатчине будут показывать детское кино. Завершится кинофестиваль чествованием победителей и салютом.

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