В Гатчине полным ходом идет ремонт школы №4

В Гатчинской школе №4 приступили к демонтажу внутренних помещений, начали со здания младшей школы.

Уже разобраны классы, демонтированы окна, вскрыты полы. Планируется, что до конца 2021 года будет выполнена вся черновая работа по разборке помещений. Полностью завершить ремонт рассчитывают до ноября 2023 года, сообщили в местной администрации.

Фото: администрация Гатчинского района.

Отметим, что всего до конца года в Ленобласти откроется шесть новых школ. Также 98 новых образовательных объектов на территории всей Ленобласти открылись уже 1 сентября: новые научные и учебные центры, в том числе два «Кванториума» и 24 «Точки Роста».