Специалисты «Велеса» вылечили и выпустили на волю четырех зайцев — видео

Возвращение в дикую природу сняли на видео.

Четыре зайца вновь оказались в своей естественной среде обитания после восстановления и реабилитации. На видео видно, что животные не собирались покидать переноску. Сотруднице «Велеса» пришлось их буквально вытряхнуть, после чего они разбежались в разные стороны.

Ранее мы сообщали, что в этом месяце в центр «Велес» на попечение попали четыре раненых диких животных — два лисенка, енотовидная собака и выдра. Также центр выкупил бурого медвежонка у частной фермы.