Необычные черные лисички были найдены в Ленобласти — фото

Автор: Александр Селиванов
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Это съедобный гриб в западной Европе считается деликатесным.

Необычные черные лисички были найдены в Ленобласти - фото Россияне, Россия, Необычные новости, Ленобласть, Грибы в России, Грибы в Ленобласти, грибыИсточник: vk.com/grib_spb
Необычные черные лисички были найдены в Ленобласти - фото Россияне, Россия, Необычные новости, Ленобласть, Грибы в России, Грибы в Ленобласти, грибыИсточник: vk.com/grib_spb
Необычные черные лисички были найдены в Ленобласти - фото Россияне, Россия, Необычные новости, Ленобласть, Грибы в России, Грибы в Ленобласти, грибыИсточник: vk.com/grib_spb

По информации телеграм-канала Питерская Булка, черные лисички или по научному — «Вороночник рожковидный», относятся к семейству лисичковых.

Из-за формы в Финляндии этот гриб называют чёрный рожок (фин. Mustatorvisieni), в Германии — трубой мёртвых (нем. Totentrompete), во Франции — трубой смерти (фр. Trompette de la mort), а в Англии — рогом изобилия (англ. Horn of Plenty).

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04.09.2021 2959
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