Необычные черные лисички были найдены в Ленобласти — фото

Это съедобный гриб в западной Европе считается деликатесным.
Источник: vk.com/grib_spb
Источник: vk.com/grib_spb
Источник: vk.com/grib_spb
По информации телеграм-канала Питерская Булка, черные лисички или по научному — «Вороночник рожковидный», относятся к семейству лисичковых.
Из-за формы в Финляндии этот гриб называют чёрный рожок (фин. Mustatorvisieni), в Германии — трубой мёртвых (нем. Totentrompete), во Франции — трубой смерти (фр. Trompette de la mort), а в Англии — рогом изобилия (англ. Horn of Plenty).
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04.09.2021 2959