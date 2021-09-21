Необычные черные лисички были найдены в Ленобласти — фото

Это съедобный гриб в западной Европе считается деликатесным.

Источник: vk.com/grib_spb Источник: vk.com/grib_spb Источник: vk.com/grib_spb

По информации телеграм-канала Питерская Булка, черные лисички или по научному — «Вороночник рожковидный», относятся к семейству лисичковых.

Из-за формы в Финляндии этот гриб называют чёрный рожок (фин. Mustatorvisieni), в Германии — трубой мёртвых (нем. Totentrompete), во Франции — трубой смерти (фр. Trompette de la mort), а в Англии — рогом изобилия (англ. Horn of Plenty).