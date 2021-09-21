Премию имени маршала Мерецкова вручили за книги о Ленобласти

Лучшими в этом году стали книги «Паша – река Великая» и «Паша – район прифронтовой» Владимира Васильева.

Вторую премию вручили Андрею Бурлакову за книгу «Гатчинский край в годы немецко-фашистской оккупации 1941-1944», третью — Александру Маслакову за книгу «Огонь Балтийской эскадры» и Валентину Хрисанфову за произведение «На пути к Великой Победе. К 75-летию создания 11-й (Волховской) партизанской бригады».

Литературная премия имени Маршала Советского Союза Кирилла Афанасьевича Мерецкова присуждается за создание документально-художественной прозы, имеющей важное общественное значение, раскрывающей величие народного подвига в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, героизм и мужество воинов, партизан, населения Ленинградской области, их патриотизм при защите Отечества. Отметим, что впервые премию вручили в 2015 году, как раз тогда в Российской Федерации проходил Год литературы. Список победителей 2019 года доступен по ссылке, а 2020 года в нашем материале.

Напомним, что 29 августа 2020, в Тихвине состоялось открытие бюста маршала К. А. Мерецкова, одного из 14 маршалов Победы и одного из 16 военачальников, удостоенных ордена «Победа».