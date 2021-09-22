Детям в Сланцевском районе провели «День пожарной безопасности»

В деревне Новоселье Сланцевского района впервые прошел агитационный концерт «День пожарной безопасности». На нем ребята подробно узнали о доблестной профессии пожарного.

О проведенном мероприятии рассказали в пресс-службе администрации Ленобласти.

В агитационном автобусе, оборудованном проекционным экраном и образцами первичных средств пожаротушения, специалисты отдела пожарной профилактики ГКУ «Леноблпожспас» провели для детей занятия по пожарной безопасности. Кроме того, гости мероприятия приняли участие в «Часе истории», познакомились с оснащением пожарной машины, боевой одеждой пожарного, аварийно-спасательным снаряжением и оборудованием.

После познавательных занятий дети закрепили полученные знания на практике во время прохождения квеста на знание пожарной безопасности, а в конце мероприятия представители администрации, дворца культуры и специалисты «Леноблпожспас» обменялись благодарностями за участие в организации и проведении агитационного концерта, а детям вручили памятные подарки и сувениры.