Детям в Сланцевском районе провели «День пожарной безопасности»

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области

В деревне Новоселье Сланцевского района впервые прошел агитационный концерт «День пожарной безопасности». На нем ребята подробно узнали о доблестной профессии пожарного.

О проведенном мероприятии рассказали в пресс-службе администрации Ленобласти.

В агитационном автобусе, оборудованном проекционным экраном и образцами первичных средств пожаротушения, специалисты отдела пожарной профилактики ГКУ «Леноблпожспас» провели для детей занятия по пожарной безопасности. Кроме того, гости мероприятия приняли участие в «Часе истории», познакомились с оснащением пожарной машины, боевой одеждой пожарного, аварийно-спасательным снаряжением и оборудованием.

После познавательных занятий дети закрепили  полученные знания на практике во время прохождения квеста на знание пожарной безопасности, а в конце мероприятия представители администрации, дворца культуры и специалисты «Леноблпожспас» обменялись благодарностями за участие в организации и проведении агитационного концерта, а детям вручили  памятные подарки и сувениры.

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