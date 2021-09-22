На объекте почти закончена укладка верхнего слоя покрытия — асфальта с гранитным щебнем. Такой вид полотна прослужит дольше, согласно лабораторным испытаниям.

В среду, 22 сентября, сотрудники «Ленавтодора» поделились в Instagram ходом обновления Гостилицкого шоссе и рассказали о его особенностях. На объекте почти закончена укладка верхнего слоя покрытия — асфальта с гранитным щебнем. Осталось менее километра. При этом расход материала достаточно высок из-за широты проезжей части.

Также в «Ленавтодоре» рассказали главную особенность асфальта с гранитным щебнем. Такой вид полотна прослужит дольше, согласно лабораторным испытаниям.

На объекте уже установлены остановки и площадки с пандусами. Остается доделать обочины и нанести разметку. При этом специалисты решат проблему застоя воды на трассе.