«Шоссе-на-граните»: новое полотно на Гостилицком шоссе прослужит в два раза дольше прежнего

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: «Ленавтодор»
Фото: «Ленавтодор»

На объекте почти закончена укладка верхнего слоя покрытия — асфальта с гранитным щебнем. Такой вид полотна прослужит дольше, согласно лабораторным испытаниям.

В среду, 22 сентября, сотрудники «Ленавтодора» поделились в Instagram ходом обновления Гостилицкого шоссе и рассказали о его особенностях. На объекте почти закончена укладка верхнего слоя покрытия — асфальта с гранитным щебнем. Осталось менее километра. При этом расход материала достаточно высок из-за широты проезжей части.

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Фото: «Ленавтодор»

Также в «Ленавтодоре» рассказали главную особенность асфальта с гранитным щебнем. Такой вид полотна прослужит дольше, согласно лабораторным испытаниям.

На объекте уже установлены остановки и площадки с пандусами. Остается доделать обочины и нанести разметку. При этом специалисты решат проблему застоя воды на трассе.

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