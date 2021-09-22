В Родофинниково в результате пожара в доме пострадал мужчина

В поселке Радофинниково Тосненского района произошло возгорание в частном доме. Мужчину с серьезными ожогами увезли в больницу.

Об этом сообщает портал 47news со ссылкой на ГУ МЧС по Ленобласти вечером, 22 сентября.

По данным ведомства, информация о пожаре в Радофинниково поступила в 18:20. К приезду пожарных площадь возгорания составляла уже 36 квадратных метров. При пожаре сильно пострадал мужчина. С ожогами его увезли в местную больницу.

В ГУ МЧС по Ленобласти отметили, что к 19:46 пожарные ликвидировали открытое пламя. На месте работает дежурная смена 86-ой пожарной части.